Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es gibt ein beliebtes Strand-Ratespiel in Los Angeles, es nennt sich „Bum or Billionaire“, also „Obdachloser oder Milliardär“. In Badehose könne man die beiden nicht voneinander unterscheiden, heißt es in Kalifornien immer: Am Strand sind alle gleich. Die weibliche Variante ist „Mommy or Nanny“, und Diana ist das beste Beispiel dafür, dass man in diesem Spiel sehr oft wirklich nur raten kann.