Im Fall der seit etwa zehn Tagen verschwundenen Rentnerin Nancy Guthrie in den USA , wurde der Mann, der zuvor festgenommen wurde, laut einem Bericht des US-Senders CNN wieder entlassen. Eine Anklage sei nicht erhoben worden. Zuvor hatte die örtliche Polizei auf der Plattform X eine Festnahme verkündet. Eine Person, die bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden war, werde verhört. Bei dem vorübergehend Festgenommenen soll es sich um einen Lieferanten gehandelt haben, berichtet CNN.

Die Person soll südlich von Tucson festgenommen worden sein, der Stadt im US-Bundesstaat Arizona, in der Guthrie lebt, und in der sie zwischen dem 31. Januar und dem 1. Februar verschwand, berichtet der Sender ABC News. Die Polizei habe das Haus des Mannes in Rio Rico, etwa 100 Kilometer südlich von Tucson, sowie sein Auto durchsucht.

FBI veröffentlicht Material aus der Überwachungskamera Guthries

Die Festnahme erfolgte Stunden nachdem das FBI am Dienstag Fotos und Videomaterial zu einem maskierten Verdächtigen veröffentlicht hatte. Die Aufnahmen stammen aus der Überwachungskamera von Nancy Guthries Haus. Auf den Bildern ist ein maskierter, bewaffneter Mann zu sehen. Er trägt Handschuhe und hat einen Rucksack dabei. Es macht den Anschein, als versuche er, die Überwachungskamera mit Pflanzen zu verdecken.

Bilder aus der Überwachungskamera von Nancy Guthrie. (Foto: Pima County Sheriff's Department/via REUTERS)

Nach Angaben von FBI-Direktor Kash Patel seien die Bilder und Videos aus vorher nicht zugänglichen Restdaten rekonstruiert worden. Bei X schrieb Patel, das FBI und das Sheriff-Büro des Bezirks Pima in Arizona hätten seit mehr als einer Woche gemeinsam mit privaten Unternehmen daran gearbeitet, verlorenes oder beschädigtes Video- und Bildmaterial wiederherzustellen. Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen den Angaben zufolge aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort durch den oder die Täter entfernt worden waren. Laut Patel ist eine Belohnung von 50 000 US-Dollar ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder zum Auffinden von Nancy Guthrie führen.

Seit rund zehn Tagen fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie jede Spur. Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Januar in Tucson im Bundesstaat Arizona nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa.