Die Zuschauer von NBC waren es gewohnt, jeden Morgen mit ihr aufzustehen. Savannah Guthrie gehört zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Amerikas. Die Moderatorin der „Today“-Show überbringt dem Publikum in ihrer Morgensendung die Nachrichten, aber spricht auch immer wieder über Privates, über ihre zwei Kinder oder ihre jüngste Stimmband-Operation. Viele Zuschauer sehen in der 54-jährigen Journalistin deshalb so etwas wie eine Freundin. Doch am Montag vor einer Woche fehlte Guthrie plötzlich unangekündigt bei der „Today“-Show. Sie müsse sich um eine dringende private Angelegenheit kümmern, hieß es vom Sender: Ihre Mutter sei verschwunden.