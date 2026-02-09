Zum Hauptinhalt springen

USA„Das Land will, dass Nancy Guthrie nach Hause gebracht wird“

Lesezeit: 3 Min.

Moderatorin Savannah Guthrie (Mitte) hat sich mit ihren Geschwistern Camron und Annie mit einem dramatischen Appell an die Entführer gewandt.
Moderatorin Savannah Guthrie (Mitte) hat sich mit ihren Geschwistern Camron und Annie mit einem dramatischen Appell an die Entführer gewandt. (Foto: Savannah Guthrie via Instagram/via REUTERS)

Ein Kriminalfall, der die USA aufwühlt. Seit einer Woche wird die 84 Jahre alte Mutter von der prominenten Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie vermisst. Die Polizei geht von einer Entführung aus. Die Familie wendet sich verzweifelt an die Öffentlichkeit – und bietet Lösegeld an.

Von Ann-Kathrin Nezik

Die Zuschauer von NBC waren es gewohnt, jeden Morgen mit ihr aufzustehen. Savannah Guthrie gehört zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Amerikas. Die Moderatorin der „Today“-Show überbringt dem Publikum in ihrer Morgensendung die Nachrichten, aber spricht auch immer wieder über Privates, über ihre zwei Kinder oder ihre jüngste Stimmband-Operation. Viele Zuschauer sehen in der 54-jährigen Journalistin deshalb so etwas wie eine Freundin. Doch am Montag vor einer Woche fehlte Guthrie plötzlich unangekündigt bei der „Today“-Show. Sie müsse sich um eine dringende private Angelegenheit kümmern, hieß es vom Sender: Ihre Mutter sei verschwunden.

