8. Mai 2019, 14:00 Uhr Erster Blick auf "Baby Sussex" "Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt"

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben am Mittwoch erstmals ihren Sohn öffentlich präsentiert. Doch der Name bleibt weiter Verschlusssache.

Zwei Tage nach der Geburt des jüngsten Sprosses der britischen Königsfamilie weiß die Weltöffentlichkeit nun endlich, wie der Knabe ... heißt, nein, aussieht. Immerhin! Am Mittwoch präsentierte das Königshaus das Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry der Presse. "Er ist wirklich ruhig", sagte Herzogin Meghan stolz über ihren Sohn. "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich."

Nach der Geburt am Montag war bislang nur das Geschlecht und sein Gewicht, nämlich 3260 Gramm, bekannt geworden. Wegen der ganzen Geheimnistuerei schossen in den vergangenen zwei Tagen die Spekulationen um den Namen des neuesten Royals ins Kraut. Bei Buchmachern führten James und Alexander, dicht gefolgt von Arthur, Edward und Oliver.

So sieht "Baby Sussex" also aus. Aha! Doch wie heißt er bloß? (Foto: dpa)

Die Boulevardpresse versuchte sich gar an einer ganz speziellen Namensdeutung: Bei der Verkündung der Geburt von Baby Sussex am Montagnachmittag stand Harry vor Stallungen. Im Hintergrund schauten neugierig zwei Pferde mit den Namen George und Sir John dem Pressespektakel zu. Und da bereits Harrys Bruder William und seine Frau Kate ihren ersten Sohn George genannt haben, schien den britischen Medien also der Name John für das Baby Sussex geradezu zwingend.

Der achte Urenkel von Queen Elizabeth II. steht auf Platz sieben in der Thronfolge, also noch vor seinen Großonkeln Andrew (jetzt auf Platz acht) und Edward (Platz elf) und seiner Großtante Anne (auf Platz 14), den Geschwistern von Opa Prinz Charles, dem Thronfolger Nummer eins.

Den frisch gebackenen Eltern war es sogar gelungen, den Geburtsort des Babys geheim zu halten. Wurden Top-Ärzte auf Schloss Windsor beordert, um dort Meghan bei einer Hausgeburt zu helfen? Auch über eine Wassergeburt war spekuliert worden. Am Dienstag verdichteten sich die Gerüchte, dass Meghan in der privaten Portland-Klinik in London ihr Kind zur Welt gebracht habe. Ein Sprecher des Krankenhauses wollte das weder dementieren noch bestätigen. Promis geben sich hier die Klinke in die Hand: Auch der Nachwuchs von Schauspieler Hugh Grant oder den ehemaligen Spice-Girls-Mitgliedern kam hier zur Welt, wie die britische Nachrichtenagentur PA weiß.

Und weil der Großvater des Babys, Prinz Charles, und dessen Frau Herzogin Camilla, derzeit auf Besuch in Deutschland weilen, verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein ganz besonderes Geschenk für den Kleinen: "Eine echte Lederhose, damit das bayerische Lebensgefühl den Kleinen von Beginn an begleitet."