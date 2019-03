19. März 2019, 18:37 Uhr Nachschlagewerke Früher ging es ja auch

Die deutsche Wikipedia wird am Donnerstag abgestellt. Die Macher protestieren damit gegen die EU-Ur­heber­rechts­re­form. Doch es gibt analoge Alternativen.

Von Martin Zips

Auf Wikipedia möchte heute natürlich niemand mehr verzichten. Deshalb dürfte es hart werden, wenn die deutschsprachige Ausgabe der Seite in der Nacht auf Donnerstag für 24 Stunden abgeschaltet wird - aus Protest gegen die EU-Urheberrechtsreform (siehe Text unten). Was tun, wenn man gerade an einer Seminararbeit sitzt und die Seite nicht mehr auffindbar ist? Wenn man einen Artikel, einen Vortrag oder eine Rede schreiben muss und sich über dies und das informieren möchte? Früher, als es noch keine Wikipedia gab, da ist man in Bibliotheken, Archive oder Antiquariate gegangen, um sich Wissen anzueignen. Genau das haben wir im Münchner Univiertel jetzt auch noch mal getan und die Buchhändler dort um Empfehlungen für den Tag X gebeten.