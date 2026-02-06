Der Tod von Serkan C. hat viele Menschen geschockt. C. wurde am Montag in einem Regionalzug bei der Fahrkartenkontrolle angegriffen. Der mutmaßliche Täter hatte keinen Fahrschein und wurde aggressiv, als C. ihn des Zuges verweisen wollte. Dabei verletzte er ihn so schwer, dass C. am Mittwoch gestorben ist.

Seither ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie Bahn-Mitarbeiter besser geschützt werden können. Denn auch wenn der Fall von Serkan C. extrem ist: Gewalt und Übergriffe gehören für viele Bahn-Mitarbeiter zum Alltag, und die Vorfälle nehmen seit Jahren zu.

SZ-Bahn-Expertin Vivien Timmler hat nach dem Tod von Serkan C. mit vielen Bahn-Mitarbeitern gesprochen. Woher diese Verrohung kommt und was sich die Eisenbahner für ihre eigene Sicherheit wünschen, das berichtet sie in dieser Folge von „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Deutsche Exporte nehmen zu; EU-Kommission geht gegen Tiktok vor.

Zum Weiterlesen: Hier geht es zum Text von Felix Haselsteiner über die winterskeptischen Mailänder.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Laura Sagebiel

