Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Conte kritisiert Deutschland wegen Haltung zu Coronabonds. Für den italienischen Premier bedarf es aufgrund der europaweiten Krise auch eines europaweiten Zusammenstehens in finanziellen Fragen. Es bedürfe nun der "ganzen Feuerkraft" der EU, so Conte im Interview mit der SZ. Er fordert Solidarität aller Länder anstatt den Versuch, gut dazustehen. Es gebe in der derzeitigen Lage "keinen Klassenbesten". Zum Interview mit SZ Plus

Kanzleramtschef: Herdenimmunität kein Thema für Bundesregierung. Helge Braun erteilt dem Versuch, die deutsche Bevölkerung innerhalb relativ kurzer Zeit schnell zu immunisieren, eine Absage. Auch der südkoreanische Ansatz der kompletten Ausrottung des Coronavirus sei aufgrund der geografischen Lage Deutschlands keine Lösung. Arbeitsminister Heil spricht sich für eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes aus. Meldungen aus Deutschland im Überblick.

Covid-19 greift auf französischem Flugzeugträger um sich. Auf der Charles de Gaulle wurden inzwischen 1081 der fast 2000 Besatzungsmitglieder positiv getestet. Sie befinden sich in der Nähe der Hafenstadt Toulon in Quarantäne. Der Leiter des Instituts für Virologie in Wuhan bestreitet, dass das Virus aus seinem Labor stammt. Mehr Meldungen aus der ganzen Welt

Außerdem wichtig

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

USA kritisieren Festnahme von Mitgliedern der Hongkonger Demokratiebewegung. US-Außenminister Pompeo wirft der Regierung in Peking vor weiterhin gegen den Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" zu verstoßen. Mehrere am Samstag festgenommene Mitglieder der Demokratiebewegung sind mittlerweile auf Kaution freigekommen. Die Details

Neuer "irritiert" über Leak von Vertragsgesprächen beim FC Bayern. Der Torhüter kritisiert in einem Interview, dass Inhalte der vertraulichen Gespräche öffentlich wurden. Er wolle keine Verlängerung um fünf Jahre, sondern eine "Win-Win-Situation" für Verein und ihn. Zur Meldung

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Die lausigen Krisenmanager der Bundesrepublik. Die Sommerferien streichen, ernsthaft? Wenn der Politik nichts Besseres einfällt, hat das Virus schon gewonnen. In dieser Krise zeigt sich wieder einmal: Die Bedürfnisse von Kindern haben in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, kaum Gewicht. Kommentar von Henrike Roßbach

Der Mann, der durch Stuttgart rollt. Der US-Amerikaner Nick Delisio lebt in Stuttgart und hat eine Möglichkeit gefunden, wie er in Corona-Zeiten niemandem zu nahe kommt. Von Veronika Wulf

Der Wiesn 2020 droht die Absage. In den nächsten zwei Wochen wollen Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter entscheiden, was aus dem Oktoberfest in diesem Jahr wird. Die Tendenz ist klar. Von Dominik Hutter

SZ-Leser diskutieren

Coronavirus: Welchen Informationen trauen Sie? "Ich fühle mich von öffentlichen-rechtlichen und privaten Qualitätsmedien durchaus gut informiert, schreibt kmw-martin und führt aus, "das bedeutet nicht, dass ich alle veröffentlichten Zahlen für bare Münze nehme." Schuncks vertraut "am Ehesten den Experten, also dem RKI und den Virologen". Forist sbmt hingegen versucht sich nur "anhand 'nackter Zahlen' zu informieren", weil diese nicht der Simplifizierung öffentlicher Verlautbarungen unterlägen. Diskutieren Sie mit uns.