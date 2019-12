Wie lebt man umweltbewusst und verantwortungsvoll? Es hat ein 16-jähriges Mädchen als Galionsfigur gebraucht und eine ganze Generation junger Demonstranten, damit diese Frage mittlerweile so viele Deutsche beschäftigt. Ihre Botschaft: Wir müssen was tun, ganz dringend und zwar jetzt. Und so ist am Ende dieses Jahres genau das, wenn man so will, die Greta-Frage für manche Menschen: Hat sich denn mittlerweile schon etwas verändert in unserem Leben?