24. September 2018, 12:30 Uhr Nach Unwetter Verletzter Weltumsegler im Indischen Ozean gerettet

Die undatierte Aufnahme zeigt Abhilash Tomy in seiner Koje an Bord seines 10-Meter-Schiffes Thuriya.

Bereits am Freitag hatte der 39-Jährige Segler Notsignale abgesendet. Sein Schiff war bei einem Sturm beschädigt worden; er selbst wurde schwer verletzt.

Er ist einer der Teilnehmer des legendären Golden-Globe-Rennens, bei dem Segler alleine etwa 30 000 Seemeilen zurücklegen müssen.

Nach drei Tagen in Seenot im Indischen Ozean ist ein Weltumsegler gerettet worden. Wie die indische Marine mitteilte, wurde der 39-jährige Abhilash Tomy von einem französischen Boot auf halber Strecke zwischen Afrika und Australien aufgenommen.

Der Segler war am Freitag in einen schweren Sturm mit bis zu 14 Meter hohen Wellen geraten, wodurch der Mast seines Bootes brach. Er selbst wurde am Rücken schwer verletzt. Um auf sich und seine Situation aufmerksam zu machen, funkte Tomy mehrere Signale. Dabei schrieb er, dass er etwa 3700 Kilometer vor der Küste von Westaustralien "bewegungsunfähig in seiner Koje" liege.

Weil sein Boot in einen abgelegenen Teil des indischen Ozeans getrieben worden war, konnte der Segler zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Erst am Montag gelang es der indischen Marine sein Boot aus der Luft zu erspähen. Ein französisches Patrouillenboot brachte den Segler mit einer Trage an Bord. Wie schwer die Rückenverletzung ist, sagte der Sprecher nicht. Erschwert wurde die Bergung durch schweren Seegang. Nach Angaben des Sprechers waren die Wellen immer noch bis zu zehn Meter hoch.

Tomy hatte 2013 als erster Inder die Welt umsegelt

Der 39-Jährige Tomy gehörte zu den Teilnehmern des legendären Golden-Globe-Rennens. Bei der Weltumseglung müssen die Teilnehmer etwa 30 000 Seemeilen hinter sich bringen. Die Segler wollen dabei ein legendäres Rennen von 1968 wiederholen und nutzen deswegen bis auf Kommunikationsgeräte keine moderne Technik an Bord.

Tomy hatte 2013 als erster Inder die Welt umsegelt. Vor dem Absetzen seiner Notsignale hatte er bereits mehr als 10 500 Seemeilen zurückgelegt und lag in dem laufenden Rennen an dritter Stelle.

Außer Tomy waren auch schon andere Teilnehmer des Rennens in den vergangenen Tagen in Seenot geraten. Der Niederländer Mark Slatts ging nach Presseberichten sogar über Bord, konnte sich aber dank einer Leine selbst retten.Die Segler, die durchkommen, werden in etwa einem halben Jahr wieder zurück in Frankreich erwartet.