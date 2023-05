© dpa

Ein Autofahrer schließt sich am Morgen unbefugt dem Kanzler-Konvoi an. Er steigt aus, schüttelt Olaf Scholz die Hand und umarmt ihn. Wie konnte sich der Mann unerlaubt nah an den Kanzler herantreten? Scholz selbst hatte jedenfalls keine Angst.