28. Oktober 2018, 00:00 Uhr Nach Premier-League-Spiel Hubschrauber von Leicester-City-Besitzer abgestürzt

Unmittelbar nach einer Partie des englischen Premier-League-Klubs Leicester City ist der Hubschrauber des Besitzers neben dem Stadion abgestürzt.

Ob es Verletzte gibt und Klubboss Srivaddhanaprabha zum Zeitpunkt des Unglücks an Bord war, ist unklar.

Der 61-Jährige und seine Familie erfreuen sich in Leicester großer Beliebtheit.

Ein Helikopter-Absturz nahe des Stadions des englischen Fußball-Erstligisten Leicester City hat am Samstagabend für Aufregung gesorgt. Wenige Stunden nach dem 1:1 (0:1) des Klubs im Premier-League-Spiel gegen West Ham United stürzte der Hubschrauber auf einem Parkplatz ab und ging in Flammen auf, das bestätigte die Polizei.

Wie der Sender Sky Sports berichtet, handelte es sich um die Maschine von Leicesters thailändischem Klubboss Vichai Srivaddhanaprabha. Zunächst lagen keine Informationen darüber vor, ob es Verletzte gibt und wer sich zum Zeitpunkt des Unglücks an Bord befunden hatte.

"Wir unterstützen die Polizei und die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit", teilte Leicester City in einem ersten Statement mit und sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall": "Der Klub wird eine ausführlichere Mitteilung herausgeben, sobald weitere Informationen vorliegen."

Der Hubschrauber war nach Sky-Angaben gegen 20.30 Uhr (Ortszeit) wie üblich vom Rasen des King-Power-Stadions abgehoben, habe wenige Augenblicke später begonnen, sich wild zu drehen und sei dann zu Boden gegangen.

Die großen Zuschauermassen des Spiels hatten zu diesem Zeitpunkt die Stadionumgebung bereits verlassen, dennoch sei der Parkplatz nicht menschenleer gewesen.

Klubboss Srivaddhanaprabha und seine Familie erfreuen sich großer Beliebtheit in Leicester. Der 61-Jährige hatte den damaligen Zweitligisten im Jahr 2010 übernommen und viel Geld in den Verein gepumpt. In der Folge gelang der Aufstieg in die Premier League und der sensationelle Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2016.