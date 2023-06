© dpa

Der wegen einer Rebellion gegen Moskaus Militärführung im Kreml in Ungnade gefallene Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat sich am Montag auf seinem Telegram-Kanal erstmals seit Samstag wieder zu Wort gemeldet. In einer Tonaufnahme versucht er, den Aufstand zu erklären.