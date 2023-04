© dpa

Bilder zeigen einen riesigen Feuerball, schwarzer Rauch steigt in den Himmel. Nach einem Drohnenangriff steht auf der Krim ein Treibstofflager in Flammen. Manche Beobachter sehen in dem Angriff ein Vorzeichen der in Kürze erwarteten ukrainischen Gegenoffensive.