Nach einem Monat Auszeit ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer zurück im Rathaus - und gibt sich ruhig und überlegt. Was er in seiner Auszeit gelernt hat, behält er für sich, Fragen weist er mit einem Bibelzitat ab. Eine kurze Begegnung in Tübingen.