© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Gegen 17.40 Uhr gibt es in einem Duisburger Fitnessstudio am Dienstag plötzlich Alarm. Vier Menschen werden bei einer Attacke schwer verletzt, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Suche nach mindestens einem Tatverdächtigen ist noch nicht vorbei.