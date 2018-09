30. September 2018, 20:30 Uhr Mysteriöse Mordfälle Island-Krimi

1974 verschwinden zwei Männer in der Nähe von Reykjavík. Sechs junge Leute gestehen, sie hätten sie ermordet. Doch: Keiner von ihnen kann sich daran erinnern.

Von Silke Bigalke

Als Erster verschwand der junge Guðmundur Einarsson. Er war tanzen in Hafnarfjörður, draußen stürmte es und schneite. Er aber beschloss, nach Hause zu laufen. Nur wer lebensmüde oder sehr betrunken ist, würde nachts den Weg durch die Lavafelder wagen. Über deren tiefen Spalten lag eine trügerische Schneedecke.

Autofahrer haben den 18-Jährigen noch torkeln gesehen, am Straßenrand, nach zwei Uhr. In den folgenden Tagen wühlten sich Suchtrupps durch den Schnee. In Island kann der Erdboden einen Menschen verschlucken. Es würde sich ...