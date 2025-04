Mehr als 4500 Menschen wurden demnach verletzt, etwa 440 werden noch vermisst. Es sei wahrscheinlich, dass diese ebenfalls nur noch tot geborgen würden, sagte der General. Experten schätzen jedoch, dass die wahren Zahlen noch viel höher liegen könnten. Das Beben am Freitag mit Epizentrum nahe der Städte Sagaing und Mandalay hatte eine Stärke von 7,7.

In den vom Beben getroffenen Regionen Myanmars bleibt die Lage verzweifelt. Aus vielen Teilen der Welt treffen mittlerweile Spenden ein – unter anderem aus China, Großbritannien, Indien und Russland sowie von den Vereinten Nationen. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die regierende Militärjunta das Geld und die Hilfsmittel für andere Zwecke verwenden könnte als für Katastrophenhilfe. Das Militär hatte sich Anfang 2021 an die Macht geputscht und regiert das frühere Birma mit brutaler Härte.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) forderte, den Überlebenden des Erdbebens sofort uneingeschränkten Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren und alle Beschränkungen aufzuheben, die die Nothilfe behinderten. Statt dies zu tun, habe das Militär auch in den vergangenen Tagen weiter Luftangriffe gegen Widerstandsgruppen geflogen und den Internetzugang in den stark betroffenen Gebieten eingeschränkt, was die humanitäre Hilfe zusätzlich erschwere.

„Die Militärjunta Myanmars verbreitet weiterhin Angst, selbst nach einer schrecklichen Naturkatastrophe, die Tausende Menschenleben und Verletzte forderte“, sagte Bryony Lau, stellvertretende Asien-Direktorin von HRW. In der stark betroffenen Stadt Sagaing seien den Rettungskräften die Leichensäcke ausgegangen, die Stadt vom Geruch verwesender Leichen erfüllt. „Selbst, wenn sie alle drei Minuten eine Leiche einäschern würden, müssten sie rund um die Uhr arbeiten“, hieß es.

Als großes Problem stellen sich auch die vielen Landminen und nicht detonierten Sprengkörper heraus, die in dem Bürgerkriegsland im Boden liegen. Diese Kampfmittel seien eine tödliche Bedrohung für humanitäre Helfer und Überlebende, die versuchten, Vermisste oder Besitzgegenstände aus den Trümmern zu bergen, sagte Llewelyn Jones, Regionaldirektor der Anti-Minen-Organisation Mines Advisory Group.

In der Welterbestätte Bagan sind wohl viele buddhistische Bauten zerstört worden

Durch das Beben wurden im buddhistisch geprägten Myanmar auch Tausende religiöse Gebäude zerstört. Laut dem International Buddhist Education Centre (IBEC) sollen allein in der Region Sagaing mehr als 2000 Klöster und Pagoden ganz oder teilweise eingestürzt sein. IBEC sprach von einem „großen Verlust für den Buddhismus“. Auch in der zweitgrößten Stadt Mandalay sowie in der berühmten Welterbestätte Bagan haben Berichten zufolge viele buddhistische Bauwerke sowie Buddha-Statuen Schaden genommen. Das genaue Ausmaß ist aber noch unklar, speziell in Bagan.

Zusammen mit den Tempeln von Angkor in Kambodscha und dem Weltwunder Borobodur auf Java zählt Bagan zu den wichtigsten archäologischen Stätten in Südostasien. Bereits 2016 wurden bei einem Beben der Stärke 6,8 viele Dutzend der mehr als 3000 Bauten aus dem neunten bis 13. Jahrhundert beschädigt. Die Tempelstadt gehört seit 2019 zum Weltkulturerbe der Unesco.