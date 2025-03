Erdbeben in Myanmar

Während in Mandalay Familien nicht nachkommen, ihre Toten einzuäschern, fliegt die Militärjunta wieder Luftangriffe. Nur wenige Stunden nach dem großen Beben. Warum Hilfe im zersplitterten Myanmar nur schwer durchdringt.

Von Arne Perras

Wenn es noch eines Belegs bedurfte, mit welcher Menschenverachtung das Militärregime in Myanmar seine bröckelnde Herrschaft durchzusetzen versucht, dann lieferte ihn die Junta wenige Stunden nach dem großen Erdbeben. Im ganzen Land stürzten am Freitag Häuser, Brücken und Tempel ein, Millionen verängstigte Menschen drängten sich auf den Straßen, das Epizentrum bei Mandalay: nun eine Trümmerwüste. Familien gruben dort teils mit bloßen Händen nach überlebenden Angehörigen. Und was tut die Luftwaffe des Regimes? Sie bombardiert Ziele im Shan-Staat im Norden des Landes, wie der burmesische Dienst des Nachrichtensenders BBC berichtete.