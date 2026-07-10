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Eltern von Inhaftierten„Er ist mein Sohn, es tut weh“

Lesezeit: 6 Min.

Sandra Stirnemann, 57 Jahre alt.
Sandra Stirnemann, 57 Jahre alt. Constanze von Bullion

Wer ein Kind hat, das ins Gefängnis kommt, weil es klaut oder Menschen schwer verletzt hat, lebt oft selbst wie in der Zelle. Die Geschichte von Timur und seiner Mutter.

Von Constanze von Bullion

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Sie hat diese kleine Pappschachtel unter ihrem Bett verstaut, und sie schaut da nur hin und wieder mal rein. In der Kiste wohnt der Kummer, gleich bei diesen Fotos. Von Timur, als Baby auf ihrem Arm. Von Timur mit seinem älteren Bruder. Von Timur mit den Großeltern in Bayern. Er wirkt ein bisschen scheu auf den Fotos, ein blasser Junge, beobachtend. Auch verletzbar.

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