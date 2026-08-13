Janet Netz , Mutter des deutschen Dressurreiters Raphael Netz, hat zur Weltmeisterschaft in Aachen vier Kopien der deutschen Mannschaftspferde Denoix PCH, Great Escape Camelot, Wendy de Fontaine und Bluetooth OLD gehäkelt. Ihre Handarbeit habe dem Team bisher Glück gebracht, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur – man feierte schon Gold. „Ich habe sie so naturgetreu wie möglich gemacht“, erklärte Netz. Das Häkeln habe bei ihr auch immer „meditative Gründe“. Ihr Sohn ist mit der Dressurreiterin Selina Söder liiert, der Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Stephen Biebelhausen, 30, Notarzt an einem Krankenhaus in der US-Stadt Cleveland, hat den bisherigen Weltrekord im „Meilenlauf mit Kinderwagen“ gebrochen. Zusammen mit seiner Tochter Blake, 1, schaffte er 1,6 Kilometer in nur vier Minuten und 17 Sekunden.

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Der bisherige Rekordhalter, Silas Frantz, hatte laut der Guinness-Rekord-Liste im Jahr 2025 in Kalifornien noch vier Minuten und 26 Sekunden gebraucht, berichtete The Athletic. Beim sogenannten „Guardian Mile“ erklärte Biebelhausen nach dem Zieleinlauf, es sei für ihn überraschend gewesen, dass sein Baby alles ohne Weinen und Schreien überstanden habe, schließlich habe das Sportereignis erst um 19.45 Uhr begonnen, also eine Dreiviertelstunde nach Blakes üblicher Schlafenszeit. „Wir waren einfach nur froh, dass es keinen Wutanfall gab“, so sagte er. Aus Sicherheitsgründen raten Ärzte davon ab, mit Babys zu joggen, zumindest bis diese ihren Kopf selbständig halten können. Zudem sollten nur speziell dafür vorgesehene Kinderwägen Verwendung finden.

Vatican Media/Vatican Media/IPA via ZUMA Press

Matthew McConaughey, 56, Schauspieler, hat sich vor seiner Audienz bei Papst Leo XIV. Gedanken über den Gesprächsverlauf gemacht. „Wenn man sich auf ein Gespräch mit dem Papst vorbereitet, ist das in etwa so, als würde man eine Rede für die Oscar-Verleihung vorbereiten“, meinte McConaughey in „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. McConaughey und seine Frau Camila Alves McConaughey hatten den Papst Anfang August bei der wöchentlichen Generalaudienz im Petersdom getroffen. Auf die Frage des Moderators, ob McConaughey es geschafft habe, das Kirchenoberhaupt zum Lachen zu bringen, antwortete er: „Er hat mich zum Lachen gebracht.“ Ein „großartiger Sinn für Humor“ sei etwas, was alle „heiligsten und spirituellsten Menschen“, denen er je begegnet sei, gemein hätten.

Eduardo Munoz/REUTERS

Travis Kelce, 36, Footballspieler und Ehemann von Taylor Swift, 36, Popstar, hat sechs Wochen nach seiner Hochzeit erstmals öffentlich über die Trauungsfeier gesprochen. Es habe sich hierbei um „den schönsten Abend meines Lebens gehandelt“, erklärte der Sportler während einer Pressekonferenz der Kansas City Chiefs. „Und ich bin allen dankbar, die gekommen sind, um mit uns zu feiern und die Spaß mit uns hatten.“ Weitere Details nannte er nicht, betonte aber, die Feier im New Yorker Madison Square Garden sei „eine verrückte Nacht“ gewesen. Swift und Kelce hatten sich Anfang Juli in der Mehrzweckhalle in Manhattan vor geladenem Publikum das Ja-Wort gegeben.