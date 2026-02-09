Zum Hauptinhalt springen

EintrittspreiseKomm, ich lass’ dich billiger rein

Lesezeit: 2 Min.

Herkunft als Kostenargument? NichtEU-Bürger zahlen im Pariser Louvre 45 Prozent mehr.
Herkunft als Kostenargument? NichtEU-Bürger zahlen im Pariser Louvre 45 Prozent mehr. (Foto: ALAIN JOCARD/AFP)

Die Idee, Eintrittsgelder in Museen mit Herkunftsländern zu verknüpfen, wird gerade weltweit immer beliebter. Aber grenzen „Freundschaftspreise“ nicht aus?

Von Martin Zips

Nicht immer kommt der Einheimischen-Tarif eindeutig daher. Manchmal versteckt er sich auch. Ist es aber nicht grundsätzlich eine feine Sache, wenn Ortsansässige weniger bezahlen müssen als Fremde?

