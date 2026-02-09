Nicht immer kommt der Einheimischen-Tarif eindeutig daher. Manchmal versteckt er sich auch. Ist es aber nicht grundsätzlich eine feine Sache, wenn Ortsansässige weniger bezahlen müssen als Fremde?
EintrittspreiseKomm, ich lass’ dich billiger rein
Lesezeit: 2 Min.
Die Idee, Eintrittsgelder in Museen mit Herkunftsländern zu verknüpfen, wird gerade weltweit immer beliebter. Aber grenzen „Freundschaftspreise“ nicht aus?
Von Martin Zips
Skiort Sölden:Saufverbot in der Saufhochburg, kann das gehen?
Sölden in Tirol gilt als Skigebiet mit „Party-Kompetenz“. Nun schränkt die Gemeinde den Alkoholkonsum ein. Klingt widersinnig, doch Einheimischen ging das exzessive Feiern zu weit. Ein Besuch.
Lesen Sie mehr zum Thema