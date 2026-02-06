Noch ist sie ramponiert, versehrt und zerzaust, die Diebe hatten sie auf ihrer eiligen Flucht aus dem Louvre einfach fallen gelassen. Wie ein Häufchen Elend lag sie da, als die Polizei kam. Aber, und die Republik kann aufatmen, die Krone von Kaiserin Eugénie de Montijo, Gemahlin von Napoléon III., kann repariert, restauriert, ja gerettet werden, immerhin. Sie wird dann wieder aussehen, als wäre nichts gewesen.