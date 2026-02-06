Noch ist sie ramponiert, versehrt und zerzaust, die Diebe hatten sie auf ihrer eiligen Flucht aus dem Louvre einfach fallen gelassen. Wie ein Häufchen Elend lag sie da, als die Polizei kam. Aber, und die Republik kann aufatmen, die Krone von Kaiserin Eugénie de Montijo, Gemahlin von Napoléon III., kann repariert, restauriert, ja gerettet werden, immerhin. Sie wird dann wieder aussehen, als wäre nichts gewesen.
Diebstahl im LouvreRamponiert, aber gerettet
Lesezeit: 2 Min.
Die Diebe, die in den Louvre eingedrungen waren, haben die Krone von Kaiserin Eugénie auf der Flucht fallen gelassen. Nun macht das Museum Hoffnung auf eine vollständige Restauration. Und was ist mit dem Rest der Beute?
Von Oliver Meiler, Paris
Diebstahl im Louvre:Über den Balkon, abseits der Kamera, mit dem Lastenaufzug
Bereits 2018 lieferte ein Gutachten die Blaupause für den spektakulären Louvre-Diebstahl. Das Museum hatte es selbst in Auftrag gegeben. Hatten die Täter womöglich einen Hinweisgeber im Inneren?
Lesen Sie mehr zum Thema