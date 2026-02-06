Zum Hauptinhalt springen

Diebstahl im LouvreRamponiert, aber gerettet

Lesezeit: 2 Min.

Ramponiert, versehrt, zerzaust: die Krone von Kaiserin Eugénie de Montijo nach dem Einbruch.
Ramponiert, versehrt, zerzaust: die Krone von Kaiserin Eugénie de Montijo nach dem Einbruch. (Foto: Thomas Clot/The Louvre Museum/AFP)

Die Diebe, die in den Louvre eingedrungen waren, haben die Krone von Kaiserin Eugénie auf der Flucht fallen gelassen. Nun macht das Museum Hoffnung auf eine vollständige Restauration. Und was ist mit dem Rest der Beute?

Von Oliver Meiler, Paris

Noch ist sie ramponiert, versehrt und zerzaust, die Diebe hatten sie auf ihrer eiligen Flucht aus dem Louvre einfach fallen gelassen. Wie ein Häufchen Elend lag sie da, als die Polizei kam. Aber, und die Republik kann aufatmen, die Krone von Kaiserin Eugénie de Montijo, Gemahlin von Napoléon III., kann repariert, restauriert, ja gerettet werden, immerhin. Sie wird dann wieder aussehen, als wäre nichts gewesen.

