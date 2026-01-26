Zum Hauptinhalt springen

Rasem Baban, Chef des Münchner ZoosEin Diplomat für bedrohte Tiere

Lesezeit: 2 Min.

Tierparkdirektor Rasem Baban ist im Jahr 2014 nach Hellabrunn gezogen.
Tierparkdirektor Rasem Baban ist im Jahr 2014 nach Hellabrunn gezogen. (Foto: Robert Haas)

Spätestens im Jahr 2028 sollen zwei Große Pandas nach Hellabrunn ziehen. Der Direktor von Hellabrunn hat nun zwei Aufgaben: ihnen eine Unterkunft zu bauen und zu schauen, wo Lamas und Paviane dann bleiben.

Von Philipp Crone

Herden kennt Rasem Baban gut, das war also nicht die Herausforderung vergangene Woche für den Chef des Münchner Tierparks. Auch die Unterart der Fotografen-Herde, wie sie am Mittwoch mal wieder im Zoo einfiel, ist Baban gewohnt. Der 59-Jährige hat schon zu mehreren Krisen- oder Freudenterminen mit großer medialer Aufmerksamkeit geladen.

Zur SZ-Startseite

MeinungBayern
:Es geht um Pandas, und natürlich um den Mann dahinter

SZ PlusKommentar von Lea Sahay
Portrait undefined Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite