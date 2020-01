Es ist ein unglaublicher Fall. Über fünf Jahre hinweg hat ein 30 Jahre alter IT-Experte immer wieder per Skype junge Frauen angeschrieben, hat ihnen vorgespiegelt, Arzt zu sein und an einer Studie über Schmerzempfindlichkeit bei Stromschlägen zu arbeiten. Dieser vermeintliche Arzt hat den Frauen angeboten, sie könnten an dieser Studie teilnehmen - sie müssten nur ein paar Versuche vorab an sich vornehmen, damit er erkennen könne, ob sie dafür geeignet seien.

Dafür versprach er ihnen mal 100, mal 1500 Euro. So überzeugend war dieser Mann, dass fast 80 Frauen mitmachten - von München bis Dortmund, von Hamburg bis Berlin. Sie bauten nach seinen Vorgaben eine Vorrichtung aus einem Kabel und zwei metallenen Löffeln zusammen und verbanden sie mit dem Stromkreislauf. Auf die Anweisung des angeblichen Arztes hin hielten sie sich die Löffel an die Schläfen oder die Füße und jagten sich 230 Volt durch den Körper.

Dass keine von ihnen starb, ist Glück. Dass der Täter gefasst wurde, auch. Denn die jungen Frauen haben aus Scham all die Jahre nicht die Polizei informiert. Erst als eine 16-Jährige in Fürstenfeldbruck nach vier Stromschlägen ins Krankenhaus kam, begann die Polizei zu ermitteln.

Sie fanden den angeblichen Arzt in seinem Kinderzimmer im Haus seiner Eltern in einem kleinen Dorf bei Würzburg. Kein Arzt, aber Computer-Fachmann: David G., 30 Jahre alt, Abitur. Und mit einer absonderlichen Neigung: Er liebte es, Frauen mit Strom zu verletzen und ihre Schmerzen zu sehen. Vor allem an den Füßen.

Seit November hat das Landgericht München II unter Vorsitz von Richter Thomas Bott über den Angeklagten verhandelt. Nun hat es das Urteil gesprochen: Elf Jahre Haft wegen versuchten Mordes in 13 Fällen. Die Staatsanwaltschaft hatte David G. wegen 88-fachen Mordversuchs angeklagt. Geblieben sind 13 Fälle.

Der Mann muss nicht 14 Jahre in Haft wie das der Staatsanwalt gefordert hatte, sondern in die Psychiatrie. Denn David G. hat zwar erkannt, dass seine Taten Unrecht waren. Aber wegen einer Autismus-Störung habe er sich nur schwer bremsen können, hatte der Psychiatrische Gutachter Henning Saß erklärt und festgestellt, dass David G. nur eingeschränkt schuldfähig sei. Daran hat sich das Gericht ausgerichtet. Es sieht den Angeklagten in der Psychiatrie besser aufgehoben.

Über Wochen hinweg waren vor dem Gericht junge Frauen als Zeuginnen gesessen, die erst jetzt realisiert hatten, dass sie sich fast selbst einen tödlichen Stromschlag versetzt hätten. Manche waren noch immer entsetzt über sich selbst, andere voll Scham. Das Gericht spielte ihnen im Gerichtssaal die Videos vor, die der Angeklagte von ihnen gemacht hatte, als sie sich die Stromstöße versetzen: arglose, oft auch naive junge Frauen, zuhause auf ihrem Bett, die ihre Füße in die Kamera hielten. Und dann vor Schmerz schrien oder bewusstlos wurden.

Der psychiatrische Gutachter diagnostizierte dem Angeklagten eine abnorme Sexualität mit fetischistischen und sadistischen Zügen. Gleichzeitig ist David G. intelligent. Der Staatsanwalt sprach von einer "massiv ausgeklügelten" Vorgehensweise, mit der er die Opfer umgarnt habe.