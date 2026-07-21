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Paragraf 218Die adelige Anti-Abtreibungs-Lobby

Lesezeit: 8 Min.

Die adelige Anti-Abtreibungs-Lobby
Die adelige Anti-Abtreibungs-Lobby Collage: Karolina Kohn; Bilder: Imago Images

In Organisationen sogenannter Lebensschützer tauchen etliche Namen von Mitgliedern einflussreicher Adelsfamilien auf. Sie stützen ein europaweit aktives Netzwerk, dem es offenbar um mehr geht als den Schutz ungeborenen Lebens.

Von Livia Hofmann, München

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Vor dem Säulentor auf dem Münchner Königsplatz stehen an einem sonnigen Samstag im April Familien mit Kindern, ältere Ehepaare, junge Frauen, Geistliche und Männer in Anzügen. Eine bayerische Blaskapelle spielt, manche der etwa 4500 Teilnehmenden an diesem sechsten „Marsch fürs Leben“ tragen gelb-blaue Luftballons, viele halten Schilder hoch: „Abtreibung? Nein danke“, „Mutter werden – mehr Frau sein geht nicht“.

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