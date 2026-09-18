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Youtuber MrBeastJa, möchte mich denn niemand lesen?

Lesezeit: 4 Min.

Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, hat am 1. September das Buch „The Most Dangerous Games“ herausgebracht, zusammen mit dem Bestseller-Autor James Patterson. Doch es ist, wenn überhaupt, ein Midseller geworden.
Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, hat am 1. September das Buch „The Most Dangerous Games“ herausgebracht, zusammen mit dem Bestseller-Autor James Patterson. Doch es ist, wenn überhaupt, ein Midseller geworden.
Foto: Jamie Mccarthy/Getty Images via AFP

MrBeast, der erfolgreichste Youtuber der Welt, hat einen Roman geschrieben – aber der Verkauf läuft mäßig. An der wirren Handlung liegt das vermutlich nur am Rande.

Von Joshua Beer

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Eitelkeit ist jetzt nichts, was Schriftstellern völlig fremd ist. Doch sich selbst als Figur in den eigenen Roman hineinzuschreiben, unter echtem Namen, dazu muss das Ego schon sehr standfest sein. Stephen King hat das getan, in „Der Dunkle Turm“. Paul Auster hat damit gespielt, in „Stadt aus Glas“. Und doch wirkt das wie Kinderkram zu dem, was ein junger aufstrebender Autor namens MrBeast in seinem Debütroman fertiggebracht hat.

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