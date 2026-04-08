Eine Trekkingtour von Lukla zum Mount Everest ist atemberaubend – durch den spektakulären Blick auf Sieben- und Achttausender und wegen der dünnen Luft. In Höhen zwischen 2800 und 5300 Meter bleibt vielen Touristen die Puste weg. Von Gorak Shep, dem letzten bewohnten Ort vor dem Everest Base Camp, bis zum Rand des Khumbu-Gletscherbruchs bewegen sich die Besucherkolonnen wegen des Sauerstoffmangels wie in Zeitlupe. Gorak Shep bedeutet in der Sherpa-Sprache „tote Raben“, weil dort oben so gut wie überhaupt nichts mehr wächst.