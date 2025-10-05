Nach einem Schneesturm hängen fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Das berichten chinesische Staatsmedien. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4.900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden - die Zufahrtsstraßen seien durch Schneemassen blockiert.

Rettungsmannschaften und Dorfbewohner seien im Einsatz, um den Zugang zu den Zeltlagern wieder freizuräumen. Einige Touristen konnten offenbar wieder in Sicherheit gebracht werden.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen.