RettungsaktionTödlicher Sturm am Mount Everest

Lesezeit: 4 Min.

Auf diesem Foto, das am 4. Oktober 2025 aufgenommen wurde, sind laut chinesischen Informationen Dorfbewohner zu sehen, die mit ihren Ochsen und Pferden den Berg hinaufsteigen, um eingeschlossene Wanderer zu retten.
Auf diesem Foto, das am 4. Oktober 2025 aufgenommen wurde, sind laut chinesischen Informationen Dorfbewohner zu sehen, die mit ihren Ochsen und Pferden den Berg hinaufsteigen, um eingeschlossene Wanderer zu retten. (Foto: Lingsuiye/Xinhua/AP/dpa)

Ein Blizzard hat Hunderte Bergtouristen an der tibetischen Seite des Mount Everest überrascht. Eine Rettungsaktion läuft, aber immer noch sitzen viele Wanderer in den Schneemassen fest. Mindestens ein Mensch soll gestorben sein.

Von Titus Arnu

Als beste Zeit für Wanderungen im Mount-Everest-Gebiet gilt eigentlich der Oktober. Im Herbst ist der Himmel im Himalaja meist klar, Besucher haben dann normalerweise gute Sicht auf die Gipfel der Achttausender. „Der azurblaue Himmel mit flauschigen weißen Wolken wird Ihre Reise begleiten“, verspricht Tibet Vista, einer der führenden Rundreise-Veranstalter in Tibet.

