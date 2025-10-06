Ein Blizzard hat Hunderte Bergtouristen an der tibetischen Seite des Mount Everest überrascht. Eine Rettungsaktion läuft, aber immer noch sitzen viele Wanderer in den Schneemassen fest. Mindestens ein Mensch soll gestorben sein.

Als beste Zeit für Wanderungen im Mount-Everest-Gebiet gilt eigentlich der Oktober. Im Herbst ist der Himmel im Himalaja meist klar, Besucher haben dann normalerweise gute Sicht auf die Gipfel der Achttausender. „Der azurblaue Himmel mit flauschigen weißen Wolken wird Ihre Reise begleiten“, verspricht Tibet Vista, einer der führenden Rundreise-Veranstalter in Tibet.