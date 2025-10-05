Zum Hauptinhalt springen

Nach SchneesturmBerichte: Fast 1000 Menschen sitzen am Mount Everest fest

Blick auf das Basislager am Mount Everest. (Archivbild)
Blick auf das Basislager am Mount Everest. (Archivbild) (Foto: Pasang Rinzee Sherpa/AP)

Nach einem heftigen Schneesturm sind etwa 1000 Menschen in einem Zeltlager auf 4900 Metern Höhe gefangen. Eine Rettungsaktion läuft an.

Nach einem Schneesturm hängen fast tausend Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everests fest. Das berichten chinesische Staatsmedien. Demnach sollen sich die Menschen in Berglagern auf rund 4.900 Metern Höhe befinden. Ihre Zelte seien teilweise durch den Sturm beschädigt worden - die Zufahrtsstraßen seien durch Schneemassen blockiert.

Rettungsmannschaften und Dorfbewohner seien im Einsatz, um den Zugang zu den Zeltlagern wieder freizuräumen. Einige Touristen konnten offenbar wieder in Sicherheit gebracht werden.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

© SZ/woja - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite