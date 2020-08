Motorradlärm:Invasion der Biker

Von Michael Bauchmüller und Thomas Fromm

Die Eifel ist immer einen Besuch wert. Burgen, Wälder, Wiesen, dazu sanfte Hügel und Steilwände aus rötlichem Fels. Und dazwischen gut ausgebaute Landstraßen, mal in steilen Serpentinen, mal in langen Geraden. Und genau da beginnt das Problem. "Ich habe Menschen, die ziehen hier weg", sagt Marco Schmunkamp, Bürgermeister des Eifelstädtchens Nideggen, nicht weit von Köln. "Andere kriegen hier am Dienstagnachmittag ein Haus verkauft, und am Samstag fallen sie aus allen Wolken."