Bei einer Explosion in einem Moskauer Restaurant sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet und weitere 15 verletzt worden. Das berichteten die russischen Agenturen Tass und Interfax übereinstimmend.

Die Detonation habe sich gegen 20 Uhr Ortszeit in der Nähe eines Cafés ‌ereignet, teilte die Polizei ‌mit. ‌Ermittler und Rettungskräfte seien vor Ort. Die Ursache der Explosion ‌blieb zunächst unklar. In unbestätigten Berichten in sozialen Medien wird ein Gasleck als Ursache vermutet.

Das italienische Café-Restaurant „Balzi Rossi“ liegt im weiteren Zentrum der russischen Hauptstadt. Die umliegenden Straßen wurden nach dem Zwischenfall abgeriegelt, Ermittler nahmen ihre Arbeit auf.