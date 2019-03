Wirbelsturm Idai hat nach Angaben der Behörden in Simbabwe und Mosambik hunderte Menschen getötet. Der mosambikanische Präsident Filipe Nyusi befürchtet sogar bis zu 1000 Tote. Eine Einschätzung die sich mit der des Vereinten Nationen deckt. Der Zyklon war am Donnerstagabend in Mosambik auf Land getroffen und nach Simbabwe und Malawi weitergezogen. Auch dort starben Menschen. In Simbabwe ist der Bezirk Chimanimani von der Außenwelt abgeschnitten. Das Bild zeigt eine zerstörte Brücke am Fluss Umvumvu.