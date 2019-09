Das Sturmtief Mortimer hat mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Nahe Wittenberg in Sachsen-Anhalt wurde am Montagmorgen ein 41-Jähriger von einem Baum erschlagen, der auf sein Auto stürzte. In ganz Deutschland war der Verkehr durch den Herbststurm beeinträchtigt. "Teilweise standen die Straßen unter Wasser und viele Verkehrsteilnehmer sind wegen der schlechten Sichtverhältnisse recht vorsichtig gefahren", sagte beispielsweise ein Sprecher der Verkehrsleitstelle in Hamburg. Auch Bahnreisende waren betroffen: Zeitweise war die Strecke Hamburg-Berlin gesperrt. Auch in Bayern und Baden-Württemberg konnten Züge nicht fahren.