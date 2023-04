Mordprozess:Ihr Wort war sein Gesetz

Von Max Ferstl, Ulm

Wenn Christina M. befahl, musste er gehorchen. Die Wohnung putzen, ihr Essen bringen, den Kratzbaum für die Katze aufstellen. Ihr Wort war sein Gesetz. Wenn Oliver G. nicht gehorchte, wurde er bestraft. Dann kam es vor, so sagt es seine Kollegin vor Gericht, dass sie bei der Arbeit im Getränkemarkt Verletzungen an ihm entdeckte, die Oliver G. nie erklären konnte, das blaue Auge, die Hämatome, den Schnitt am Hals.