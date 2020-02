Ein deutsches Ehepaar steht im österreichischen Krems vor Gericht, weil sie der Anklage zufolge ihre 13 Jahre alte Tochter ohne notwendige medizinische Hilfe sterben ließen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater und der Mutter Mord durch Unterlassung vor. Außerdem soll das Paar das Mädchen gequält und vernachlässigt haben.

Der 39 Jahre alte Mann und seine 35 Jahre alte Ehefrau bekannten sich vor Gericht zu den Vorwürfen der Vernachlässigung, ein Mord sei die Situation im September 2019 aber nicht gewesen.

Die Tochter starb Mitte September. Sie litt an einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, die ihre Eltern aber nicht behandeln ließen, heißt es in der Anklage. Dem Obduktionsbericht zufolge führte die Krankheit zum Tod des Mädchens. Bei entsprechender Behandlung sei die Krankheit "beherrschbar gewesen", hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

"Die beiden wollten garantiert nicht, dass die Tochter stirbt"

Die beiden Deutschen leben seit etwa sechs Jahren mit ihren sieben Kindern in Krems. Ihr Verteidiger gab vor dem Prozess an, dass die Familienmitglieder einer Freikirche angehörten. Die Freikirchen in Österreich (FKÖ) hatten das in einer Erklärung bestritten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Eltern die Tochter aus religiösen Gründen nicht behandeln ließen und ihr beim Sterben zusahen.

Die Krankheit des Kindes war im Sommer 2017 festgestellt worden, nachdem das Jugendamt auf einen Krankenhausbesuch des damals schwerkranken Kindes gedrängt hatte. Die Eltern versicherten vor Gericht, dass sie das Kind in den Tagen danach noch zu Kontrollterminen zu Ärzten brachten - danach sah das chronisch kranke Kind aber keinen Mediziner mehr.

"Die beiden wollten garantiert nicht, dass die Tochter stirbt", sagte Zaid Rauf, der die Beschuldigten gemeinsam mit Rudolf Mayer vertritt, im Vorfeld des Prozesses zur österreichischen Nachrichtenagentur APA. Keinen Arzt zu holen, sei der Wunsch der 13-Jährigen gewesen. Außerdem vertrauten die beiden Eltern nach eigenen Angaben darauf, dass Gott das Kind heilen würde.

"Ich habe erwartet, dass Gott sie gesund macht. Bis jetzt hat er immer geholfen"

Dass sie dem Mädchen die Entscheidung über einen Arztbesuch überließen, sei falsch gewesen, bekannten beide Angeklagte vor Gericht. Gleichzeitig machte der 39-Jährige aber auch deutlich, dass medizinische Hilfe in der von seinem Glauben geprägten Weltvorstellung eine untergeordnete Rolle spielt. "Ich habe erwartet, dass Gott sie gesund macht. Bis jetzt hat er immer geholfen. Wieso sollte er das dieses Mal nicht tun", sagte die 35-Jährige weinend.

Seit ihrer Festnahme im September sitzen der Mann und die Frau in Untersuchungshaft. Die Geschwister des verstorbenen Mädchens sollen in einer Betreuungseinrichtung untergebracht worden sein. Ein Urteil wird für den 19. Februar erwartet.