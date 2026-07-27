Zwei Seniorinnen versuchen, einen Mann zu vergiften. Die eine ist seine Frau, die andere seine Geliebte. Nun sind beide verurteilt worden. Wie ist es zu diesem kuriosen Mordkomplott gekommen?

Hämisches Lachen erklingt im Wuppertaler Landgericht. Es stammt von einer Sprachnachricht, die während der Beweisaufnahme im Sitzungssaal 12 abgespielt wird. Eine dunkle Raucherinnenstimme kichert darauf vor sich hin wie eine Märchenhexe. Kann gar nicht mehr aufhören. „Er isst ja gerne meine Frikadellen. Da kann ich die Blätter auch rein machen“, tönt es aus den Lautsprecherboxen. „Ich habe kein schlechtes Gewissen. Wenn es erwärmt wird, steigen giftige Dämpfe hoch.“