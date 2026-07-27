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Prozess wegen versuchten MordesEs war der Eintopf, der ihn töten sollte

Lesezeit: 6 Min.

Am 7. November 2025 kam Detlef F. in die Notaufnahme und war dem Tode nahe. Er hatte zuvor einen Eintopf seiner Frau gegessen.
Am 7. November 2025 kam Detlef F. in die Notaufnahme und war dem Tode nahe. Er hatte zuvor einen Eintopf seiner Frau gegessen. Ingo Otto/Imago/Funke Foto Services, Bearbeitung: SZ

Zwei Seniorinnen versuchen, einen Mann zu vergiften. Die eine ist seine Frau, die andere seine Geliebte. Nun sind beide verurteilt worden. Wie ist es zu diesem kuriosen Mordkomplott gekommen?

Von Uta Eisenhardt, Wuppertal

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Hämisches Lachen erklingt im Wuppertaler Landgericht. Es stammt von einer Sprachnachricht, die während der Beweisaufnahme im Sitzungssaal 12 abgespielt wird. Eine dunkle Raucherinnenstimme kichert darauf vor sich hin wie eine Märchenhexe. Kann gar nicht mehr aufhören. „Er isst ja gerne meine Frikadellen. Da kann ich die Blätter auch rein machen“, tönt es aus den Lautsprecherboxen. „Ich habe kein schlechtes Gewissen. Wenn es erwärmt wird, steigen giftige Dämpfe hoch.“

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Niyazi Y. hat in der Notunterkunft in Hamburg-Moorfleet gerne übernachtet. Alles sauber, ein warmes Bett. Dann bekommt er einen neuen Zimmernachbarn – und am nächsten Morgen bricht er blutüberströmt zusammen.

SZ PlusVon Benedikt Warmbrunn

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