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Fall Daphne Caruana GaliziaMord an bekannter Journalistin in Malta: Geschäftsmann freigesprochen

Der maltesische Geschäftsmann Yorgen Fenech spricht nach der Juryentscheidung vor den Medien.
Der maltesische Geschäftsmann Yorgen Fenech spricht nach der Juryentscheidung vor den Medien.
Darrin Zammit Lupi/REUTERS

Der Anschlag auf die Bloggerin vor gut neun Jahren gilt als der größte Mordfall Maltas und erregte internationales Aufsehen. Nun wurde der mutmaßliche Drahtzieher freigesprochen.

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Knapp neun Jahre nach dem Autobomben-Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta ist der Geschäftsmann Yorgen Fenech von dem Vorwurf freigesprochen worden, Drahtzieher der Tat gewesen zu sein. Eine Jury sprach den 44 Jahre alten Unternehmer in Valletta sowohl vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord als auch der kriminellen Verschwörung frei. Damit hat der wohl aufsehenerregendste Mordfall in der Geschichte des kleinen EU-Staates eine unerwartete Wende genommen.

Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 in ihrem Auto in der Nähe ihres Hauses in die Luft gesprengt worden. Die 53-Jährige galt als eine der bekanntesten investigativen Reporterinnen des Landes. Sie hatte über Korruption in Politik und Wirtschaft in ihrem Land berichtet.

Der Freispruch beendet zudem einen der längsten Mordprozesse in der Geschichte Maltas. Drei Auftragsmörder bekannten sich bereits vor einigen Jahren schuldig und verbüßen inzwischen Haftstrafen zwischen 15 und 40 Jahren. Zwei weitere Männer, die wegen der Lieferung der Bombe für den Anschlag verurteilt wurden, erhielten lebenslange Haftstrafen.

© SZ/dpa/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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Von Aurelie von Blazekovic

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