Vor fast zwei Jahrzehnten wurde die 26-Jährige brutal getötet. Ihr Verlobter wurde in mehreren Instanzen als Mörder verurteilt. Doch jetzt bringen neue DNA-Untersuchungen eine überraschende Wende.

Das Leben von Chiara Poggi endete am Vormittag des 13. August 2007. Sie war 26 Jahre alt, als sie in ihrem Elternhaus in der lombardischen Kleinstadt Garlasco zwischen Pavia und Mailand getötet wurde. Fast zwei Jahrzehnte ist das her und doch scheint es in diesen Wochen wenig zu geben, was die italienische Öffentlichkeit derart beschäftigt wie dieses Verbrechen.