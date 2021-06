Von Cathrin Kahlweit, Wien

Im Fall der Ermordung eines 13-jährigen Mädchens in Wien-Donaustadt, das am Samstagmorgen, an einen Baum gelehnt, tot aufgefunden worden war, sind nach wie vor zahlreiche Fragen offen. Das Mädchen war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei offenbar mit zwei Bekannten, einem 16-jährigen und einem 18-jährigen Afghanen, in die Wohnung des älteren gegangen. Dort soll sie Drogen verabreicht bekommen haben, um sie "gefügig zu machen", wie Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer mitteilte, dann sei sie sexuell missbraucht und später erstickt worden. Gefunden wurde das junge Mädchen namens Leonie allerdings auf der Straße unweit der Wohnung des 18-jährigen mutmaßlichen Täters.

Unklar ist nach Auskunft der Ermittlungsbehörden, ob das Mädchen neben Ecstasy auch weitere Drogen genommen habe; das soll jetzt ein toxikologisches Gutachten klären. Geprüft wird auch, wie das Mädchen vom mutmaßlichen Tatort auf die Straße befördert wurde und ob sich weitere Menschen zur Tatzeit in der Wohnung aufgehalten haben. Dass die beiden jungen Afghanen die mutmaßlichen Täter sind, gilt als wahrscheinlich. Sie wurden zwar am Dienstag noch vernommen, nachdem der 18-Jährige in einer Pizzeria, der 16-Jährige auf der Donauinsel festgenommen worden war. Ein Hinweisgeber, ein junger Syrer, hatte die Polizei allerdings auf den Älteren nach einer Unterhaltung aufmerksam gemacht, in der dieser offenbar Täterwissen gezeigt hatte. Die Eltern der Toten, die eigentlich in Niederösterreich lebt, hatten ihre Tochter am Montag in Wien identifiziert.

Der 18-Jährige ist schon öfter aktenkundig geworden

Teil der aufgeheizten Debatte über den Mord an der Jugendlichen ist auch die Vorgeschichte der beiden mutmaßlichen Täter. Der jüngere war erst in diesem Jahr nach Österreich gekommen und hat Asyl beantragt, er galt bisher als unbescholten. Der 18-Jährige allerdings hat schon eine dicke Behördenakte: Er war 2015, mit zwölf Jahren, als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ins Land gekommen. Ein Jahr später wurde ihm subsidiärer Schutz gewährt. Er bekam in den vergangenen Jahren allerdings elf Anzeigen wegen Drogenhandels, gefährlicher Drohung und Raufhandels. 2018 wurde er das erste Mal zu zwei Monaten auf Bewährung verurteilt, 2019 dann zu weiteren zehn Wochen. Im vergangenen Jahr musste er zehn Monate wegen räuberischen Diebstahls in Haft, wurde allerdings schon nach zwei Monaten vorzeitig entlassen. Die Gründe dafür werden derzeit noch einmal überprüft.

Aber nicht nur seine Ermittlungsakte, sondern auch seine Asylakte ist umfangreich. Im Oktober 2019 hatte ihm das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wegen seiner zahlreichen Rechtsverstöße den Schutzstatus aberkannt, woraufhin er Beschwerde einlegte; das Verfahren ist derzeit beim Bundesverwaltungsgericht anhängig. Bisher konnte er nicht abgeschoben werden, weil das die Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) bei Minderjährigen verbietet. Allerdings, berichten österreichische Medien, hätte das Bundesverwaltungsgericht aufgrund des langen Strafregisters durchaus die Möglichkeit gehabt, ihn nach Erreichen der Volljährigkeit sofort außer Landes bringen zu lassen. Warum das nicht geschah, wird derzeit auch geprüft.

Innenminister Nehammer betonte auf der Pressekonferenz am Dienstag das Offensichtliche: Wer nach Österreich komme, müsse die Bereitschaft zeigen, sich zu integrieren und sich an die Gesetze halten. Wer das nicht tue, müsse konsequenterweise damit rechnen, in sein Herkunftsland abgeschoben zu werden.