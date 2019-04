8. April 2019, 11:06 Uhr Ko Si Chang Deutsche Urlauberin in Thailand getötet

Eine 27-jährige deutsche Urlauberin ist am Sonntag in Thailand vergewaltigt und ermordet worden.

Die thailändische Polizei hat bereits einen mutmaßlicher Täter festgenommen.

Der 24 Jahre alte Mann hat nach Angaben eines Polizeisprechers gestanden.

Auf einer thailändischen Insel ist eine 27 Jahre alte Urlauberin aus Deutschland vergewaltigt und ermordet worden. Die aus Niedersachsen stammende Frau wurde während eines Ausflugs auf der Insel Ko Si Chang getötet, wie die Polizei am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Als mutmaßlicher Mörder wurde ein 24 Jahre alter Thailänder festgenommen. Der Mann hat die Tat nach Angaben eines Polizeisprechers gestanden.

Die Frau war am Sonntag zu einem Tagesausflug auf die Insel gekommen, die im Golf von Thailand liegt. etwa 75 Kilometer von Bangkok entfernt. Ko Si Chang ist aus der Hauptstadt Bangkok und der Touristenmetropole Pattaya recht schnell zu erreichen, die Überfahrt dauert nur etwa eine halbe Stunde. Nach der Ankunft mit der Fähre mietete sich die Urlauberin gegen Mittag einen Roller, um die Insel zu erkunden. Dort soll sie nach verschiedenen thailändischen Medienberichten der 24-Jährige angesprochen haben.

Mehrere Stunden später fand ein anderer Urlauber dann zufällig ihre Leiche, versteckt unter mehreren Steinen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Ungkul Sarakul um einen Inselbewohner, der sein Geld mit dem Einsammeln von Müll verdiente. Die Frau war der Polizei zufolge seit dem 23. März in Thailand. Zuletzt wohnte sie in einem Hotel auf dem Festland in der Küstenstadt Si Racha.

Thailand gehört bei deutschen Urlaubern zu den beliebtesten außereuropäischen Zielen. Im vergangenen Jahr reisten nach vorläufigen Zahlen mehr als 880 000 Bundesbürger in das südostasiatische Königreich.