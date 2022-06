"Jeder hat es in sich"

Eine Pizzeria gegenüber vom Tatort: Eine Überwachungskamera filmte, als Brophy in ihrem grauen Van vorbeifuhr.

Die 71-jährige Nancy Brophy ist eine wenig erfolgreiche Schriftstellerin, ein Titel von ihr lautet: "How to Murder Your Husband". Jetzt muss sie ins Gefängnis, weil sie ihren Ehemann ermordet haben soll.