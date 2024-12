Zum ersten Mal seit 15 Jahren verirrt sich ein Kamerawagen von Google in das einsame Dörfchen Tajueco. Dabei zeichnet er einen Mann auf, der sich ganz offensichtlich unbeobachtet wähnt. Über einen der größten Zufälle in der spanischen Kriminalgeschichte.

Von Patrick Illinger, Madrid

Tajueco ist eines der einsamsten Dörfer Spaniens in der einsamen Provinz Soria, zweieinhalb Autostunden von Madrid entfernt. Gut 50 Bewohner sind in dem Weiler gemeldet. Im Zentrum gibt es eine Tenniswand, gegen die man bolzen kann, und auch eine Töpferei, so besagen es Einträge auf Google Maps.