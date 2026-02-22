Zwei Fragen sind zentral vor der nächsten Anhörung am 23. Februar in diesem Mordfall, der seit ein paar Wochen weltweit für Aufregung sorgt. Erstens: Wird sich Nick Reiner schuldig bekennen, am 14. Dezember seine prominenten Eltern erstochen zu haben – den Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele? Es besteht kein Zweifel, dass er es getan hat, und doch verzichtete er zu Jahresbeginn auf sein Recht auf rasche Anklage, er legte kein Geständnis ab. Zweitens: Wird die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe fordern? Das könnte sie aufgrund der Umstände des Verbrechens tun. Etwa, um den Druck auf Reiner zu erhöhen, sich für lebenslange Haft als Maximalstrafe doch schuldig zu bekennen. Das würde den Prozess nach kalifornischem Recht erheblich vereinfachen. Das Ziel von Chefermittler Nathan Hochman: ein möglichst schnelles, reibungsloses Abwickeln.