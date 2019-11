Mordprozesse drängen die Angehörigen der Opfer in eine extrem schwierige Rolle. Sie sind emotional betroffen und müssen schreckliche Details über das hören, was ihren Liebsten angetan wurde. Sie sitzen maximal als Nebenkläger im Saal, oft ganz hinten an einer Art Katzentisch, und müssen ertragen, dass die Biografien und Motive der Angeklagten ausführlich beleuchtet werden, während das Leben der Opfer im Prozess fast keine Rolle spielt. Beim Strafverfahren um drei mutmaßliche Mordfälle, das am Dienstag im Ellwanger Landgericht begonnen hat, hat das einer der Angehörigen nicht ertragen. Nach den ersten Stunden, der Richter hatte gerade die Mittagspause verkündet, ging der junge Mann auf den Hauptangeklagten los, als der in Handschellen und Fußfesseln an ihm vorbeigeführt wurde. Er versuchte, den 55-jährigen Alfonso P. zu schlagen, wurde aber von Sicherheitskräften überwältigt und des Gebäudes verwiesen. Die Atmosphäre im engen Sitzungssaal aber blieb auch danach aufgeladen.

Ungeheuerlich sind die Taten, die Alfonso P. vorgeworfen werden. Er soll drei Männer ermordet haben, zum Teil mit Unterstützung seiner beiden Söhne. Der 55-Jährige ist in Sizilien geboren und aufgewachsen, in der Provinz Enna, die bei mindestens einem der Mordfälle eine Rolle spielen soll. Seit Jahrzehnten lebt Alfonso P. in Sontheim an der Brenz, einer 5000-Einwohner-Gemeinde in der Nähe der württembergischen Stadt Heidenheim, wo seine mitangeklagten Söhne Giovanni, 33, und Giacomo, 31, geboren wurden. Alfonso P. hat Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, im Gericht sitzt eine Simultandolmetscherin neben ihm. Zuletzt hat er als Medizinproduktemechaniker gearbeitet.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, Alfonso P. nachweisen zu können, dass er 2008 den damaligen Ehemann seiner Tochter heimtückisch ermordet hat. Die Leiche des Schwiegersohns wurde nie gefunden, er galt als vermisst. Möglicherweise hat Alfonso P. den leblosen Körper nach Italien gefahren und dort entsorgt - so hat es der ältere Sohn der Polizei erzählt, wobei er es selbst nur vom Hörensagen wisse. Der Familienvater, den seine Söhne am ersten Prozesstag als autoritären und gewaltbereiten Patron schilderten, soll den Schwiegersohn von Anfang an abgelehnt haben, weil der türkische Wurzeln hatte und Muslim war. Doch die Tochter erwartete ein Kind, sodass auch der Vater irgendwann auf die Hochzeit drang. Das Paar heiratete 2005 und bekam zwei Söhne.

Im Jahr 2014 soll Alfonso P. dann beschlossen haben, dass auch der nächste Partner seiner Tochter "weg musste", so beschreiben es die beiden Söhne. Alfonso P. will sich vorerst nicht selbst äußern. An einem Oktoberabend soll er den Lebensgefährten der Tochter bei einem Familientreffen im Elternhaus in die unbeleuchtete Garage gelockt haben, wo die Söhne schon warteten. Sie sollen das Opfer festgehalten und mit einem Seil erdrosselt haben. Es ist fraglich, ob die Beweisaufnahme zeigen kann, wie sich das genau abspielte und wer dabei welche Rolle übernahm. Die Aussagen der beiden Söhne widersprechen sich dabei nämlich deutlich.

Ans Licht kamen die mutmaßlichen Verbrechen wegen eines weiteren Toten

Die drei sollen die Leiche anschließend erst in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt, dann mit einer Kettensäge zerlegt und in kleine Fässer einbetoniert haben. Monate später wurden diese Fässer dann offenbar in einem Waldstück in der Provinz Enna abgelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft allen dreien in diesem Fall Mord vor. Der Vorsitzende Richter Gerhard Ilg signalisierte zu Prozessbeginn aber, dass es beim jüngsten Sohn auch nur auf Beihilfe hinauslaufen könnte. Über das Motiv für diesen Mord, den beide Söhne nicht bestreiten und laut eigener Aussage tief bereuen, sprach der ältere von beiden: Angeblich soll der Lebensgefährte die Söhne der Schwester schwer misshandelt haben.

Ans Licht kamen diese mutmaßlichen Verbrechen erst im Mai 2019, nachdem Alfonso P. zusammen mit seinem älteren Sohn einen weiteren Mord begangen haben soll. Diesmal war das Opfer ein 59-Jähriger, von dem die Familie eine Garage angemietet hatte. Die beiden sollen ihn gefesselt haben, um die Unterschrift unter mehrere Verträge zu erpressen und PIN-Nummern zu erfahren, bevor sie ihn erwürgten. Wieder soll die Leiche zersägt worden sein; die Polizei fand sie im Garten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem älteren Sohn zweifachen Mord vor, dem Vater drei Morde. Für beide hat sie Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung beantragt. Ein Urteil könnte vor Weihnachten fallen.