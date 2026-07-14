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ProzessAm Ende der Nacht war er tot

Lesezeit: 7 Min.

Collage: SZ; Bilder: imago images

Nyazi Y. hat in der Notunterkunft in Hamburg-Moorfleet gerne übernachtet. Alles sauber, ein warmes Bett. Dann bekommt er einen neuen Zimmernachbarn – und am nächsten Morgen bricht er blutüberströmt zusammen.

Von Benedikt Warmbrunn, Hamburg

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Am ersten Freitagabend im Dezember 2025 verabschiedete sich Nyazi Y. von seiner Schwester und seiner Mutter. Ein paar Stunden hatte er bei ihnen verbracht, hatte sich geduscht, rasiert, unterhalten. Jetzt wollte er los, zurück in die Winternotunterkunft am anderen Ende Hamburgs. Er sei, wird seine Schwester ein halbes Jahr später sagen, gerne dorthin gegangen. Seine Mutter habe er eingeladen, ihn mal zu besuchen, sich sein Zimmer anzuschauen, wie sauber es sei. Dann werde sie verstehen, warum er sich dort wohlfühle.

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