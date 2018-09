17. September 2018, 16:04 Uhr Mord an Zehnjähriger aus Jena Tatverdächtiger nach mehr als 20 Jahren festgenommen

1996 verschwand die zehnjährige Ramona aus Jena, fünf Monate später wurde sie tot aufgefunden.

Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen; der Mann verbüßt bereits eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs und ist mehrfach vorbestraft.

Mehr als 20 Jahre nach dem Mord an einem zehnjährigen Mädchen aus dem Raum Jena hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 56-Jährige verbüßt derzeit wegen Drogendelikten und sexuellen Missbrauchs eine Strafe im offenen Vollzug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde am Sonntag während eines Ausgangs in Erfurt vorläufig festgenommen. Der Polizei zufolge wurde der Mann bereits mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt.

Die damals zehnjährige Ramona war Mitte August 1996 aus Jena verschwunden, fünf Monate später wurde sie tot in einem Wald bei Eisenach gefunden, mehr als 100 Kilometer westlich von Jena. Seit knapp zwei Jahren beschäftigt sich die Sonderkommission "Altfälle" mit drei ungeklärten Kindermorden aus dem Raum Jena und Weimar, darunter auch der von Ramona. Im Zuge dieser Ermittlungsarbeit habe sich der Tatverdacht gegen den 56-Jährigen zunehmend erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin.

Einen Mord an einem Mädchen aus Weimar im Jahr 1991 konnte die Sonderkommission bereits aufklären. Das Mädchen hieß Stephanie und war ebenfalls zehn Jahre alt, als sie verschwand. Ihre Leiche wurde unter einer Autobahnbrücke entdeckt, etwa 20 Kilometer von Jena entfernt. Im März diesen Jahres, 27 Jahre nach der Tat, nahm die Polizei einen 65-jährigen Verdächtigen in Berlin fest. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er das Mädchen getötet haben, um einen sexuellen Missbrauch an ihr zu vertuschen.

Auch in diesem Fall war der Verdächtige der Polizei bereits wegen einer Sexualstraftat bekannt. 1996 kam er für mehrere Jahre in Haft. Eine Ermittlerin der Sonderkommission überprüfte die Daten zu dem Fall und bemerkte, dass sich die Spuren zum Mordfall Stephanie ähnelten.

Der dritte, noch ungeklärte Fall handelt vom neun Jahre alten Bernd. Er wurde 1993, zwölf Tage nach seinem Verschwinden, tot am Ufer der Saale entdeckt.