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KanadaDrei Tote bei Schusswechsel in Montreal

Einsatzkräfte am Tatort in Montreal.
Einsatzkräfte am Tatort in Montreal. DAPHNE LEMELIN/AFP

In Montreal erschießt ein Angreifer nach Polizeiangaben einen Beamten und einen Zivilisten. Auch der mutmaßliche Täter stirbt.

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Bei einem Schusswechsel in Montreal sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Polizist und der mutmaßliche Angreifer. Nach Angaben der Polizei wird zudem ein Zivilist getötet, zwei weitere Menschen werden verletzt, darunter eine Polizistin. Die Schüsse fallen am Montagmittag an einem Hotel im Viertel Côte-des-Neiges. Als die Einsatzkräfte eintreffen, werden sie laut Polizei unter Beschuss genommen.

Die Ermittler schließen ein terroristisches Motiv aus und gehen derzeit nicht von weiteren Verdächtigen aus. Medienberichten zufolge soll der Täter vor der Tat eine Art Manifest mit Sprache aus der Incel-Szene verfasst haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es zunächst nicht.

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