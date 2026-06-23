Bei einem Schusswechsel in Montreal sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Polizist und der mutmaßliche Angreifer. Nach Angaben der Polizei wird zudem ein Zivilist getötet, zwei weitere Menschen werden verletzt, darunter eine Polizistin. Die Schüsse fallen am Montagmittag an einem Hotel im Viertel Côte-des-Neiges. Als die Einsatzkräfte eintreffen, werden sie laut Polizei unter Beschuss genommen.