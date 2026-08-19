Zum Hauptinhalt springen

Alpen„Richtige Bergsteiger sind in der Minderheit. Heute sind es Städter und Touristen“

Lesezeit: 6 Min.

Jean-Marc Peillex, Bürgermeister von Saint-Gervais am Mont Blanc, ist gerade für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt worden. Er sagt, der Alpinismus habe sich verändert, nicht zum Guten.
Jean-Marc Peillex, Bürgermeister von Saint-Gervais am Mont Blanc, ist gerade für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt worden. Er sagt, der Alpinismus habe sich verändert, nicht zum Guten. Pascal Deloche/Godong

Alpinisten am Mont Blanc mussten ihre Hubschrauberrettung selbst bezahlen, nachdem ein Bürgermeister zwei Hütten wegen lebensgefährlichen Steinschlags sperrte. Was macht den Rathauschef so wütend?

Interview von Nadine Regel

SZ bei Google bevorzugen

Am Mont Blanc, mit 4807 Metern der höchste Berg der Alpen, sind vergangene Woche zwei Schutzhütten wegen Steinschlaggefahr gesperrt worden. Angeordnet hat das Jean-Marc Peillex, seit 25 Jahren Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Saint-Gervais: Es sei lebensgefährlich, die Rinne „Grand Couloir du Goûter“ zu queren, eine Schlüsselstelle beim Aufstieg über den Normalweg. Wegen der Trockenheit und der Hitze habe sich das Gestein zu sehr gelockert. Bergsteiger, die sich auf der Route befanden, müssen ihre Rettung per Hubschrauber nun selbst zahlen. Zwischen der Gemeinde und dem Präsidenten des französischen Alpenvereins ist darüber ein heftiger Streit entbrannt.

Zur SZ-Startseite

Serie „Drama am Berg“
:„Jörn, du warst doch tot!“

Der Bergführer Jörn Heller ist mit einer Seilschaft am Mönch unterwegs, als plötzlich ein Gewitter aufzieht. Nach einem Blitzschlag kippt er um, offenbar Herzstillstand. Doch dann wird er erneut getroffen.

SZ PlusVon Titus Arnu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite